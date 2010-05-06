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Dünya

Nijerya Devlet Başkanı öldü

06 Mayıs 2010 11:25

T24 - Nijerya'da uzun süredir hasta olan Devlet Başkanı Umaru Yar'adua, hayatını kaybetti.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Olusegun Adeniyi, Yar'Adua'nın TSİ 23.00'te öldüğünü, bu sırada Devlet Başkanlığı ikametgahında bulunduğunu bildirdi. Yar'Adua'nın hastalığı nedeniyle Şubat ayından bu yana Devlet Başkanlığı görevini fiili olarak yürüten yardımcısı Goodluck Jonathan'ın, gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar liderlik görevini vekaleten sürdürmesi bekleniyor.

2007'de devlet başkanı olan Yar'Adua'ya kalp zarı iltihabı teşhisi konulmuştu. Tedavi için geçen yıl Kasım'da Suudi Arabistan'a giden Nijerya lideri, Şubat ayında ülkesine döndü ama o tarihten bu yana halkın önüne hiç çıkmadı. Yar'Adua aynı zamanda kronik böbrek hastasıydı.

1960'ta İngiltere'den bağımsızlığını kazanan ve 150 milyonu aşan nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya'da yönetim birçok kez askeri darbelerle el değiştirdi. Yar'Adua, Nijerya'da yönetimi bir sivilden devralan ilk devlet başkanıydı.

Nijerya Anayasası'na göre, devlet başkanları dört yıllığına en fazla iki dönem için seçiliyor. Görev, Müslümanların çoğunlukta olduğu kuzeyle, Hıristiyanların çoğunlukta olduğu güney arasında her iki dönemde bir el değiştiriyor.

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