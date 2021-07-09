Nijerya'da delta varyantı görüldü

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) ilk olarak Hindistan'da görülen delta varyantının tespit edildiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, ülkede ilk kez Covid-19'un iki kez mutasyona uğramış türü olan ve Hindistan varyantı olarak da bilinen delta varyantına 1 kişide rastlandığı belirtildi.

Yeni varyanta yurt dışından gelen bir yolcuda rastlandığı kaydedilen açıklamada, virüsün yayılmaması için önlemler almaya başlandığı ifade edildi.

Afrika kıtasında şimdiye kadar 15 ülkede delta varyantına rastlandı.

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da Covid-19 salgınının başından bu yana 168 bin 256 kişi virüse yakalandı, bunlardan 164 bin 415'i sağlığına kavuştu, 2 bin 122 kişi ise yaşamını yitirdi.

TIKLAYIN - Sağlık Bakanı Koca: Delta plus varyantı 3 kişide, 3 farklı ilde görüldü; biri İstanbul, diğer iki ili söylemeyeyim

TIKLAYIN - Delta varyantı nedir, Türkiye'de salgını nasıl etkileyecek?