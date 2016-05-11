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Dünya

Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari: Cameron özür dilemesin, paramızı versin

Cumhurbaşkanı Buhari 'kimseden özür beklemediğini', ancak İngiltere bankalarında tutulan çalıntı varlıkların geri gönderilmesini istediğini söyledi

11 Mayıs 2016 21:21

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari İngiltere Başbakanı David Cameron'dan ülkesiyle ilgili sözleri nedeniyle özür beklemediğini söyledi. 

Cameron, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth ile konuşurken Nijerya hakkında "fevkalade yolsuz" ifadelerini kullanmış ve bu sözler kayda geçmişti.

Londra'da yolsuzlukla mücadele konusundaki bir etkinlikte konuşan Buhari "kimseden özür beklemediğini" ancak İngiltere bankalarında tutulan çalıntı varlıkların geri gönderilmesini istediğini söyledi.

Buhari konuşmasında yolsuzluğun ülkelerin güvenliğini tehdit eden "çok başlı bir canavar" olduğunu söyledi.

Nijerya'daki yolsuzluğun yaygın olduğunu ifade eden Buhari, hükümetinin bununla mücadele ettiğini de ifade etti.

Cameron bu hafta yolsuzlukla mücadele konulu uluslararası bir zirveye ev sahipliği yapıyor.

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