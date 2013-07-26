Nijer'de bir kişi uçaktan düştü

Nijer'de Fransa'nın ulusal havayolu şirketi Air France'a ait uçaktan bir kişinin atıldığı ya da atladığı bildirildi. Olayla ilgili bir Air France uçağının Niamey'deki havaalınında tutulduğu ve uçağın içinde ve sol tarafında kan izlerine rastlandığı iddia edildi.

Yetkililer Perşembe günü Nijer üzerinde Air France uçağından bir kişinin düştüğü ve başkent Niamey'in batı banliyösünde cansız vücudu bulunduğunu söyledi.

Nijer İçişleri Bakanı Abdu Labo, Ugudugu - Niamey - Paris seferini yapan uçaktan "atılan" bir kişiye ait cesedin başkent Niamey yakınında bölge sakinleri tarafından bulunduğunu belirtti. Labo, uçağın içinde ve sol kanadında kan izlerine rastlandığını açıkladı. Bakan, olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını ve uçağın Niamey'deki havaalınında tutulduğunu ifade etti.

Air France ise cesedin, iniş takımlarına saklanan ve uçak alçalırken atlamaya çalışan kaçak bir yolcuya ait olabileceğini bildirdi.