Nijat Özön hayatını kaybetti

T24 - Türkiye Sinema Konseyi’nin yaptığı açıklamaya göre, sinema biliminin duayen isimlerinden Nijat Özön 15 Aralık Çarşamba akşamı hayatını kaybetti.





Özön'ün cenazesinin 19 Aralık Pazar günü Erenköy Galip Paşa Camii 'nde, öğle namazını ardından kılınacak cenaze namazından sonra, Nakkaş Tepe Mezarlığında defnedileceği açıklandı.







Nijat Özön Kimdir?





25 Aralık 1927, İstanbul doğumlu olan Özön, yükseköğrenimini 1952’de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı ile Kütüphanecilik bölümünde tamamlamıştır. Yazın tarihçisi olan babası Mustafa Nihat Özön'ün izinden giden Nijat Özön eğitim hayatından sonra yayımcılık sektöründe çalışmıştır. Anadolu Ajansı’nda çevirmen, sekreter, bölüm şefliği pozisyonlarında çalıştıktan sonra 1980’de bu görevinden resmi olarak emekli olmuş, fakat yazın hayatına yoğun olarak devam etmiştir.



Bu süreçte ilk çalışması, Aralık 1950’deYağmur ve Toprak dergisinde çıkmış, bu yazıyı onlarca gazete ve dergide, sinema üzerine yayımlanan yüzlerce inceleme, araştırma ve eleştiri izlemiştir. Daha sonra bu yazıların bir bölümü Karagöz’den Sinemaya, Türk Sineması ve Sorunları (1995) adlı eserde derlenmiştir. 1960’lı yıllarda Bilgi Yayınevi’nin Sinema Dizisi'ni yöneten yazar, yerli sinemamızı hemen her yönüyle ciddi biçimde ele alıp, sinemanın bir bilim dalı olarak ülkemizde kabul görüp, yerleşmesinde en büyük katıkısı olan isimlerden biri olmuştur.





Sinema sanatı üzerine ilk kitabı (Sinema Sanatı, 1956), ilk ciddi sinema dergisini (Sinema, 1956), ilk sinema ansiklopedisini (Ansiklopedik Sinema Sözlüğü, 1958), Türk sinemasının geniş kapsamlı ilk tarihini (Türk Sineması Tarihi, 1962) ve kronolojisini (Türk Sineması Kronolojisi, 1968) yayımlamıştır.







Sinema Elkitabı (1964), 100 Soruda Sinema (1972) ve Sinema: Uygulayımı, Sanatı, Tarihi (1985) adlı eserleri üniversitelerin sinema bölümlerinde ders kitabı olarak da okutulan Özön, ayrıca Eisenstein, Pudovkin, Bazin gibi sinema kuramcılarının eserlerini de Türkçe’ye çevirmiştir. Katkıda bulunduğu eserler arasında Arkın Sinema Ansiklopedisi (1975) ve Cumhuriyet Dönemi Türk Ansiklopedisi’nin (1984) Türk sinemasıyla ilgili bölümleri de yer almaktadır.





