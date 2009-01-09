Nihat'ın yüzü gülmüyor



İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen Nihat Kahveci'nin antrenmanda sakatlandığı ve hafta sonu Valencia'ya karşı forma giyemeyeceği açıklandı.



İspanya'nın Villarreal takımında forma giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci antrenman sırasında sakatlandı.



Valencia maçı öncesi yapılan son antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kalan Nihat'ın dizinde ve kaslarında ağrılarının bulunduğu belirtildi.



Sezon boyunca yaşadığı sakatlıkların tekrarladığı tahmin edilen Nihat'ın durumunun kulüp doktoru Juan Albors'un yapacağı kontroller sonrasında netlik kazanacağı açıklandı.



Şansız bir sezon geçiren ve 2 kez sakatlanan Nihat, şimdiye kadar sadece 3 maçta Villarreal formasını giyebildi.



La Liga'nın 18. haftasında oynanacak Valencia-Villarreal maçında Villarreal'de, Nihat dışında ayak bileğinde sakatlığı geçme aşamasında olan Javi Venta ve kart cezalısı Marcos Senna da kadroda yer alamdı.

