Nihat Zeybekci: MHP koalisyona girersem ne kaybederim diye düşünüyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, koalisyon hükümeti ile ilgili pozitif bir ışığın henüz olmadığını belirterek, “MHP’nin buradaki yaklaşımı, koalisyona girersem ne kaybederim şeklinde. ‘Ülkem ne kaybederi’ düşünmek lazım. Milletimiz kaybedeceğine biz kaybedelim" dedi. Seçime gidilmemeli düşüncesini ekonomiye dayandırmanın yanlış olduğunu savunan Zeybekci “Türkiye bir seçimi daha çok başarılı şekilde yapar ve ekonomisine de bir şey olmaz” açıklamasına bulundu.

İHA’nın haberine göre; Nihat Zeybekci, Denizli’deki temaslarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zeybekci, "HDP güçlü bir şekilde barışın kardeşliğin, birlik ve beraberliğini dile getirmede sıkıntısı olan bir parti. Terör örgütünün söylemlerinin aksine bir açıklama yapamayan bir partiyle bizim de sıkıntılarımız olacağını herkes biliyor. Ayrıca MHP’nin bir tutumu var. MHP ve CHP’nin tabanlarına bakmak lazım. Her iki partinin mensuplarının bu koalisyonu isteyip istemedikleri ile ilgili istişareler var. Partiler bunları dikkate alacaklardır" dedi.

Ekonominin seçimi sevmediğini kaydeden Zeybekci, şunları söyledi:

"Piyasalar, üretim, ihracat ülkede bir an önce hükümetin kurulmasını ister. İstikrar ister. Ancak şu da olmamalı. Sivil topum kuruluşlarımızın koalisyon konusundaki davranışları çok güzel. Ama bir an önce kurulmalı gibi bir tavır içinde olunmamalı. Bu ekonomi bir seçimi daha kaldırmaz demek Türkiye’ye haksızlık olur. Benim fikrimi sorarsanız Türkiye’de koalisyon hükümeti olmalıdır. Ama seçime gidilmemeli düşüncesini ekonomiye dayandırmak son derece yersiz ve yanlıştır. Türkiye bir seçimi daha çok başarılı şekilde yapar ve ekonomisine de bir şey olmaz. Bir seçim daha olursa 2015’i kaybederiz düşüncesi oluyor. Şunu bilmeliyiz ki 2016, 2017 kurtulacaksa, ülkenin önündeki engel kalkacaksa bir daha seçim sağlıklı olur. İşin sahibine gitmek gerekir."

Koalisyon olasılıklarını da değerlendiren Bakan Zeybekci, "MHP ve AK Parti’nin tabanı AK Parti- MHP koalisyonu istiyor. Ama MHP’nin bu konudaki tutumu belli. İktidardan kaçan bir yaklaşım içindeler. Bu tutumu eleştirmek için söylemiyorum. Hangi koalisyon seçeneği daha yakın derseniz, gönülden geçen başka, sonuçlar itibari olan başka. Koalisyon hükümeti ile ilgili pozitif bir ışık henüz yok. MHP’nin buradaki yaklaşımı, koalisyona girersem ne kaybederim şeklinde. Ülkem ne kaybederi düşünmek lazım. Milletimiz kaybedeceğine biz kaybedelim" dedi.