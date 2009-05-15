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Spor

Nihat yeniden gündemde

Futbolda beklenenin aksine çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe’de, operasyon için düğmeye basıldı.

15 Mayıs 2009 03:00


Futbolda beklenenin aksine çok kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe’de, operasyon için düğmeye basıldı.

Süper Lig’de şampiyonluk yarışında erken havlu atan, geriye kalan tek hedef olan Fortis Türkiye Kupası’nı da Beşiktaş’a kaptıran Sarı-Lacivertliler, teknik adamından futbolcu kadrosuna kadar bir yenilenme hareketi içine girdi.

İspanya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu’na ulaşan Luis Aragones’den beklediğini bulamayan yönetim, tecrübeli hocanın alternatiflerini aramaya koyuldu.

Sezon sonuna kadar kalan üç maçı Aragones ile tamamlayacak olan Sarı-Lacivertli Yönetim, mayıs ayı sonunda da Aragones’in kalıp kalmaması konusunu masaya yatıracak.

Yönetim Kurulu’nda yapılacak oylamada ise büyük olasılıkla Aragones’in gönderilmesi kararı çıkacak. Bu görüş, İspanya medyasında da apaçık dile getirilmeye başlandı.

Marca, ‘Kupa, Luis’i lanetledi’ başlığı altında verdiği haberde, Beşiktaş karşısında kupanın kaybedilmesinin ardından Fenerbahçe Kulübü’nün, Aragones’in avukatı Vicente Montes’i acil olarak İstanbul’a çağırdığını ileri sürdü. Sarı-Lacivertli Yönetim’in hoca adayları arasında, Lucescu, Mancini, Scolari, Daum, Fransız Le Guen ve Alkmaar’ı çalıştıran Hollandalı Co Adriaanse bulunuyor.

Bilica tamam, Nihat sırada

Futbolcu arayışlarını da sürdüren Kanarya’nın, Bilica ile kesin anlaşmaya vardığı, Nuri Şahin, Mesut Özil ve Nihat Kahveci’yle de dirsek temasında bulunduğu ileri sürüldü. Aziz Yıldırım’ın, Nihat bombasını patlatmasının yüksek olasılık olduğu da belirtiliyor.

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