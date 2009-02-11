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Spor

Nihat sahalara dönüyor

Villarreal'de top koşturan Nihat Kahveci'nin sakatlığının geçtiği ve takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

11 Şubat 2009 02:00


İspanya La Liga takımlarında Villarreal'de top koşturan milli futbolcu Nihat Kahveci'nin sakatlığının geçtiği ve takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği açıklandı.

İspanya La Liga takımlarından Villarreal formasını giyen Türk futbolcu Nihat Kahveci, takımla çalışmalara başlıyor.

Ocak ayında sağ dizinden atroskopi olan Nihat'ın sakatlık sorununun sona erdiği ve takımla birlikte antrenmanlara çıkacağı bildirildi.

Sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan ve kendisinden bekleneni veremeyen Nihat'ın, antrenmanlara başlayacak olmasına rağmen hafta sonunda deplasmanda yapılacak Racing maçında kadroya alınmasının beklenmediği açıklandı.

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