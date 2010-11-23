-NİHAT ÖZDEMİR'DEN VEDA SİNYALİ İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Nihat Özdemir, 2012 yılında sarı-lacivertli kulüpte yöneticiliği bırakmayı düşündüğünü söyledi. Bloomberg HT Tv'de katıldığı programda gündemdeki konuları değerlendiren Özdemir, Fenerbahçe Kulübü'nde Aziz Yıldırım başkanlığında 13 yıldır yöneticilik yaptığını ifade ederek, ''Kulübün olağan kongresi 2012 yılının mayıs ayında. O zamana kadar Aziz Yıldırım Bey ile hizmetim neredeyse 15 yıla yakın bir süre olacak. İki yıla yakın da Sayın Ali Şen ile beraber Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeliği yaptım. 2012'de artık bırakmayı düşünüyorum'' dedi. Gençlere yol açmaları gerektiğini düşündüğünü söyleyen Nihat Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bu kadar sene Fenerbahçe Kulübü'nde yönetim kurulu üyeliği yapmak herkese nasip olmaz. Başarılı dönemlerimiz oldu, üzüntülü dönemlerimiz oldu, çok gururlandığımız dönemler oldu, hepsini geçirdik. Artık Fenerbahçe'de bu sürenin sonuna geldiğimizi kabul ediyorum. Sayın Aziz Yıldırım göreve geldiğinde, Fenerbahçe'nin bütçesi 15–20 milyon dolarlarken bugün 200 milyon dolarlar civarına geldi. Fenerbahçe büyük bir kuruluş oldu, bir holding gibi oldu, zenginleşti. Fenerbahçe'ye desteğim her zaman devam edecektir. Ama artık Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeliği benim için yeterli diye düşünüyorum.'' Fenerbahçe Kulübü yönetim kurulu üyeliğinden ayrılma kararını kulüp başkanı Aziz Yıldırım ile paylaştığını da anlatan Özdemir, ''Aziz Bey'e bu konuyu çıtlattım. Hayırlısı olsun, bakalım ve görelim. Bireysel bir karar. Artık yeter diye düşündüm. Önümüzde de iki tane futbol şampiyonluğu var. Eğer bu şampiyonlukları kazanıp bırakırsam hayatımda ayrı yeri olur'' dedi. -''13 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK BAŞARIDIR''- Fenerbahçe Kulübü'nde Aziz Yıldırım ile birlikte görevde bulunduğu 13 yıllık dönemde takımın aldığı 4 şampiyonluğun başarı olup olmadığına yönelik bir soruyu Özdemir, ''Artık şampiyonluk bu üç büyük İstanbul takımının arasında paylaşılmayacak gibi gözüküyor. Anadolu'da da çok iyi takımlar çıkıyor. Önümüzde Gaziantepspor, Eskişehirspor, Antalyaspor modelleri var. Geçen sene Bursaspor'un yaptığını bütün sporseverler gördü. Onun için bence 13 yılda 4 şampiyonluk başarıdır. Ama şu yapıldı; büyük bir dünya kulübü olabilmek için en önemli konu sizin bütçenizdir, gelirlerinizdir. Gelirleriniz belli bir seviyeye gelmeden almış olduğunuz başarılarda günlük başarılardır. Siz eğer gelir seviyenizi, takımın bünyesini bir dünya kulübü haline getirirseniz bundan sonraki yıllarda gelecek şampiyonluklarınız geçmiş yıllardan daha fazla olur'' şeklinde cevaplandırdı. -''FENERBAHÇE İLE ALEX BİR BÜTÜNLÜK SAĞLAMIŞLARDIR''- Nihat Özdemir, sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcusu Alex De Souza'nın takımdaki geleceğiyle ilgili bir soru üzerine şunları kaydetti: ''Bence Alex Türkiye'ye gelmiş yabancılar içerisinde önemli yeri olan bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmiş yabancılar içerisinde ise belki en iyi bir iki tanesinin içine girebilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'de bulunduğu sürece kulübe çok faydalı işler yaptı, kaptanlığa yükseldi. Fenerbahçe forması altında 100 gol attı. Alex de Fenerbahçeli olmaktan dolayı, İstanbul'da yaşamaktan dolayı duyduğu memnuniyeti girdiği her ortamda ifade ediyor. Fenerbahçe ile Alex bir bütünlük sağlamışlardır, sezon sonuna daha çok zaman var. Sezon sonunda oturacağız ve durum değerlendirmesi yapacağız. Alex bizim için çok önemli bir varlıktır. Bunları düşünerek sezon sonu kararımızı vereceğiz ve vereceğimiz karardan hem biz, hem Fenerbahçe camiası, hem de Alex memnun olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.'' -''ŞÜKRÜ SARACOĞLU DAHA İYİ''- Nihat Özdemir, FB Şükrü Saracoğlu Stadı'nın Türkiye'nin en güzel stadyumu olduğunu ifade ederek, ''Şimdi de belki bizim stadyumla yarışabilecek, hem kapasite yönünden hem de güzellikler yönünden Galatasaray'ın Aslantepe Stadı yapılıyor. Sıfırdan, yeni bir arazide bize de böyle bir imkan verilseydi biz de Avrupa'nın en güzel stadını yapardık. Biz mevcut stadyumumuzu hiçbir maçımız durmadan, belirli bir plan program dahilinde bu hale getirdik. Biz yeniden projelendirseydik Aslantepe'den daha güzel projelendirirdik. Çünkü bizim stadyum projesi konusunda daha çok birikimimiz var. Dolayısıyla daha iyi bir proje geliştirip daha iyisini yapabilirdik. Ama Şükrü Saraçoğlu Stadyumu da taraftarın maça etkisini düşündüğümüzde bence Aslantepe'den daha iyi bir stadyumdur'' değerlendirmesinde bulundu.