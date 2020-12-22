Nihat Özdemir yayın krizi hakkında konuştu: Bu cumaya kadar anlaşmaya varacağımızı umut ediyorum

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluş beIN Sports ile süren naklen yayın ücretleri krizi hakkında açıklamalarda bulundu. Özdemir, bu hafta cuma gününe kadar anlaşmayı umut ettiklerini söyledi.

TRT Spor'a konuşan Nihat Özdemir, Süper Lig takımlarının başlama vuruşu sonrası bir dakika beIN Sports'u protesto etmeleri hakkında, "Yayıncı kuruluş para ödemediği için çok centilmence saygı içeresinde bu eylemi yaptılar. Yayıncı kuruluşla görüşmelerimiz devam ediyor. Yayıncı kuruluş bütün ödemelerin yapıldığını söyledi. Biz de bunun doğru olmadığını söyledik" dedi.

Özdemir, "Görüşmelere başladık. Bu cumaya kadar anlaşmaya vararak yeni sözleşmesinin imzalanacağını düşünüyorum. Ödemeler ondan sonra gerçekleşecek. Ne kadar ödeneceği konusunda anlaştık ama protokolün bazı maddelerinde ve ödeme şeklinde problemler var. Bunun da halledileceğini düşünüyorum" dedi.