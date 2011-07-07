-NİHAT ÖZDEMİR VE ALİ KOÇ ADLİYEDEN AYRILDI İSTANBUL (A.A) - 07.07.2011 - Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ile asbaşkanlar Ali Koç ve Cihan Kamer, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinden ayrıldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanvekili Nihat Özdemir ile Asbaşkanları Ali Koç ve Cihan Kamer, futbolda şike iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten ÖZEL YETkili Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile görüşerek soruşturmaya ilişkin bilgi aldı. Özdemir, Koç ve Kamer daha sonra, duruşma salonlarının bulunduğu kapıyı kullanarak adliyeden ayrıldı. Fenerbahçeli yöneticiler herhangi bir açıklamada bulunmazken, adliyeden ayrılışları sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisi nedeniyle kısa süreli bir izdiham yaşandı.