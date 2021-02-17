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Spor

Nihat Özdemir'den "limit" açıklaması: Kimsenin gözünün yaşına bakmam, cezayı veririm; puan silmeye kadar da yolu var

17 Şubat 2021 11:36

Milliyet gazetesi yazarı Attila Gökçe köşesinde, Finansal Fair Play ve transfer limitleri konusuna ilişkin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF) Nihat Özdemir'in sözlerine yer verdi. Gökçe'nin aktardığına göre Özdemir, “Kimsenin gözünün yaşına bakmam, cezayı veririm; puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz" diye konuştu.

TFF Başkanı Özdemir'in ifadelerine köşesinde yer veren Gökçe, Finansal Fair Play ilkeleri ve transfer limitlerinin aşıldığı düşüncesiyle gösterilen tepkileri sordu. Özdemir, “Ben Maliye Bakanı, Vergi Dairesi Başkanı değilim. Denetleyeceğim finansal çerçeve bellidir. Sadece TFF talimatlarıyla hareket ederim. Yanlış varsa, kimsenin gözünün yaşına bakmam. Cezayı veririm, puan silmeye kadar da yolu var, biliyorsunuz" dedi.

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