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Spor

Nihat Özdemir: Bir Rus takımı Stoch için 18 milyon Euro teklif etti

Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, Fenerbahçeli futbolcu Stoch için devre arasında gelen teklifi reddettiklerini açıkladı

10 Mayıs 2012 13:23

Fenerbahçe'nin, Slovak yıldızı Miroslav Stoch için bu sezon devre arası transfer döneminde yapılan müthiş transfer teklifini reddettiği ortaya çıktı.

Fenerbahçe Başkanvekili Nihat Özdemir, Slovak futbolcuları Miroslav Stoch'la ilgili devre arasında yaşanan bir gelişmeyi Vatan Gazetesi'ne anlattı.

Fenerbahçe'nin İngiliz devi Chelsea'den 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği futbolcuyu, o dönem Galatasaray da kadrosuna katmak istiyordu. Türkiye'nin iki devi arasında çıkan bu transfer savaşının galibi Fenerbahçe olurken sarı lacivertlilerin genç yıldızı için, devre arasında transfer teklifi geldiği iddiaları doğrulandı.

Vatan Gazetesi'nin "Stoch için 14 milyon euro verildiği doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Nihat Özdemir, "Ne 14 milyon Euro'su.. Bunu nerden öğrendiniz bilmiyorum ama devre arasında Stoch için gelen teklif 18 milyon Euro. Kabul etmediğimiz için ismini açıklamak doğru olmaz ama bir Rus ekibi. Teknik heyetle de oturup konuştuk, 18'e Stoch'u vermedik" ifadelerini kullandığı belirtildi.

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