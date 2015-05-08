Nihat Kazanhan davasının polis sanığı: Amirlerimizin talimatıyla delilleri gizledik

Cizre’de 14 Ocak’ta, 12 yaşındaki Nihat Kazanhan’ı öldürmekle suçlanan polislerin yargılanmasına devam ediliyor. Tutuksuz sanıklardan polis H.V. verdiği ifade de, "Emirleri amirlerimizden aldığımız için tüm delilleri gizledik. Ben silahımdaki fişekleri eksik vermiştim" dedi.

Nihat Kazanhan’ın ölümüyle ilgili dava bugünkü duruşma ile devam ediyor. Tutuksuz sanıklardan polis H.V.’nin ifadesi alınırken diğer tutuksuz sanıklar salondan çıkarıldı. İfade alınmadan önce konuşan Mahkeme Başkanı, baroların SEGBİS’i (Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi) eleştiren bir basın açıklaması yaptığını, SEGBİS’te yaşanan sorunları Adalet Bakanlığı yetkililerine ilettiğini, sorunun çözülmemesi halinde Bakanlığın adının kötüye çıkacağı uyarısında bulunduğunu belirtti.

'Amirimizin emriyle birer gaz attık'

Beyar Özalp’in Evrensel'de yayımlanan haberine göre, ifade veren tutuksuz sanık H.V, üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek ek ifadesinde anlattığı gibi, çocukların ilk olarak kendilerine şakayla taş attığını ancak daha sonra olayı ciddiye alarak taş atmaya devam ettiklerini söyledi. H.V. şöyle devam etti:

“Biz de unsur amirimizin emriyle birer gaz attık. Amirimiz ikinci kez gaz atmamızı istedi. İkinci gazı ben atmadım ancak tutuklu sanık M.N.G., aracın içinde olan bana ait silahı alıp hedef gözetmeksizin çocuklara doğru ateş açtı. Bu esnada askeri araçlar da bölgeden geçiyordu ve o araçlardan da çocuklara gaz atıldı. Daha sonra bir çocuğun yere düşüp hastaneye götürüldüğünü gördük. Olay esnasında hiçbir şekilde yüzümü kapatmadım ve yürüyerek askeri karakola döndüm.

Tutuklu sanık M.N.G. benden sonra geldi ve bazı gaz fişeklerini karakol bahçesindeki taşın altına sakladı. Daha sonra, unsur amirizimizin aramasıyla 3 komiserimiz karakola geldi. Amirimiz olayı anlattı ve dinlenmek için tank taburuna döndük. Orada unsur amirimiz olayla ilgili görüntülerin olduğunu söyledi. Perşembe günü karakola gittik. Karakolda unsur amirimiz rütbelilerle birlikte bir odaya girip görüntüleri izledi. Odadan çıktıktan sonra, görüntülerin sorun teşkil etmediğini ve olayın kapanacağını söyledi. Bizlere daha sonra araç içindeki görüntülerin de olduğunu ve bunların Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletildiğini söyledi. Tutuklu sanık M.N.G. herhangi bir sorun olması halinde tüm gerçekleri anlatacağını ifade etti.”

'Amirlerimizin emriyle tüm delilleri gizledik'

İfadesine devam eden H.V., tüm emirleri amirlerinden aldıklarını, amirlerin talimatıyla delilleri de gizlediklerini söyledi. H.V., “Emirleri amirlerimizden aldığımız için tüm delilleri gizledik. Ben silahımdaki fişekleri eksik vermiştim. Herhangi bir tutanak da imzalamadım. Daha sonra bu durumu amirlerime söylediğimde, ‘Sen merak etme, biz senin yerine tutanak tutup imzaladık’ dediler. Ve o tutanağa göre silahımdaki fişekler tamdı. Amirlerimiz tüm bunlardan dolayı herhangi bir sorun yaşamayacağımızı söylemişti” dedi.

Olayın ardından tutuklu sanık M.N.G’nin ‘Bir sorun olursa ben suçu kabulleneceğim’ dediğini ancak daha sonra konuşmadığını belirten H.V. “Ben de bu yüzden ilk ifademi değiştirerek o gün olanları anlattım” dedi.

Nihat’ın hayatını kaybetmesinin ardından ilk olarak H.V. tutuklanmış, daha sonra verdiği ifadede M.N.G’nin Nihat Kazanhan’ı vurduğunu anlatınca tahliye edilmişti.