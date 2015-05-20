Nihat Kazanhan cinayetinde 'tanık' sıfatıyla 7 polis ifadeye çağırıldı

Cizre Ağır Ceza Mahkemesi, polis Mehmet Nurbaki Göçmez'in açtığı iddia edilen ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden Nihat Kazanhan cinayetiyle ilgili 7 polisin tanık olarak dinlenmesine karar verdi.

14 Ocak 2015 tarihinde Şırnak’ın Cizre ilçesinde arkadaşlarıyla oyun oynarken polis Mehmet Nurbaki Göçmez’in silahından çıktığı belirtilen kurşunla 12 yaşındaki Nihat Kazanhan başından vurulmuş, Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazanhan hayatını kaybetmişti. Kazanhan cinayetiyle ilgili Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez hakkında ‘kasten adam öldürmek suçundan’ dava açılmıştı. Cizre Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada polis Hayri Vural’ın ifadeleri doğrultusunda Cizre Ağır Ceza Mahkemesi olay hakkında bilgisi olduğu düşünülen 7 polisin tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, Cizre Emniyet Müdürlüğü’ne yazı yollayarak duruşmanın görüleceği 2 Temmuz 2015 tarihinde 7 polisin duruşma esnasında hazır bulunmasını istedi.

Mahkeme suç duyurusunda bulundu

Ayrıca 6 Mayıs’ta görülen duruşmada Hayri Vural'ın üzerine zimmetli mühimmatı olay sonrası görevli polislere eksik teslim ettiğini, ancak görevli polisin mühimmatı ‘tam ve eksiksiz’ geri aldığına dair tutanak tuttuğu belirtildi. Vural’ın ifadesini göz önüne alan Cizre Ağır Ceza Mahkemesi konuyla ilgili Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yazı yollayarak suç duyurusunda bulundu. Mahkemenin savcılığa gönderdiği yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Olası kastla nitelikli öldürme eyleminden ötürü sanıklar hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen 08/05/2015 tarihli duruşma ara kararı gereğince; Aşağıda açık kimlik bilgileri verilen Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapmakla birlikte geçici olarak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevlendirilen sanık Hayri Vural'ın geçici görevinin başlangıcında kendisine silah ve bu silaha ait fişeklerin teslim edildiği, görev sonrasında mühimmat eksik şekilde edilmiş olmasına rağmen tam teslim edilmiş olarak kayıtlara geçirildiği iddia edilmekle birlikte, dosya içerisinde yer alan zimmet kayıt fişlerinde tam teslim edildiğinin kayıtlara düştüğü anlaşıldığından, kayıtların eksik veya yanlış tutulmasından sorumlular hakkında gerekli tahkikatın yapılması, gerektiğinden ilgililer hakkında tespit edilecek suç veya suçlar yönüyle soruşturma açılması, hususunda TCK'nın 174. Maddesi gereğince suç duyurusunda bulunmasına karar verilmiştir."

‘Resmi belge sahtecilik yapıldı'

Kararla ilgili görüştüğümüz Kazanhan’ın avukatı Filiz Ölmez 7 polisin 'tanık' değil 'şüpheli' olarak ifade vermeleri gerektiğini söyledi. Ölmez sözlerine şöyle devam etti, "Hayri Vural’ın verdiği ifadeye baktığımızda bu polisler tanık değil, şüpheli olarak ifade vermeli. Vural duruşmada görev sonrası eksik mühimmat teslim ettiğini ancak görevli polisin bilgisi dahilinde olmadan mühimmatı eksiksiz teslim aldığına dair tutanak tutulduğunu söylemişti. Bu durum resmi belgede sahteciliktir. Soruşturmanın bu yönden genişletilmesi gerekiyor. Ayrıca Kazanhan dosyası dinamik bir dosya olduğu için ilerleyen süreçte yeni suçların ortaya çıkacağı kanaatindeyim. Karşı tarafın avukatı Adalet Bakanlığı’na başvurarak davanın başka bir ile nakledilmesini istedi. Yargılama ile ilgili güvenlik açısından hiçbir sorun olmadan ısrarla nakil talep etmek mahkeme üzerine baskı oluşturmaktadır."