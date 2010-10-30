Nihat İnanç: Başörtüsü nedeniyle okuyamayanlardan özür dilemeliyiz

T24 - Başörtülü okuyabilmek için Muş Alparslan Üniversitesi'ni tercih eden Rukiye Işık'ı açılış töreninde konuşması için cesaretlendiren üniversite rektörü Prof. Dr. Nihat İnanç, yasaklar nedeniyle binlerce gencin yurtdışına bir anlamda sürgüne gönderildiğini belirterek, "Şimdi bu gençlerimizden, çocuklarımızdan bir özür dilememiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Liseyi dışarıdan bitiren Rukiye Işık, sınavda aldığı yüksek puanla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerine dahi girebilecekken, "Daha özgür olurum" düşüncesiyle henüz 2008'de kurulan Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ni tercih etti.

Hikayesini öğrenen rektör Prof. Dr. Nihat İnanç, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın da katıldığı akademik açılış töreninde Işık'tan öğrenciler adına konuşmasını istedi. İnanç, Işık'ı "Kürsüye çık, özgürlüğün için istediğin gibi konuş" sözleriyle de cesaretlendirdi.



Bam telimize dokundu

Rukiye'nin karşılaştığı zorlukları anlattığı konuşmasının kendisi için de sürpriz olduğunu ifade eden İnanç, Yeni Şafak gazetesine yaptığı açıklamada, "Ona istediği gibi konuşmasını söyledim ve güvendim. O da özgürce konuştu ve tam bam telimize dokundu. Bir dönem çeşitli sıkıntılar içinde eğitiminden mahrum kalan Rukiye gibi öğrenciler artık özgürce eğitim alabiliyor. Bu nedenle geldiğimiz süreç geleceğimiz için de umut verici" diye konuştu.



Devlet artık keşfediyor

İnan sözlerini şöyle sürdürdü: "İlk defa 28 Şubat etkisinin kırıldığını görüyorum. Kültürel yapısı, dini inancı, etnik yapısı ve sosyal duruşuyla devlet insanını keşfetmeye başladı. Ayrım yapmadan her bireyin toplumun vazgeçilmez parçası olduğu gerçeğini anlıyor. Bu anlayış sürerse, Türkiye'yi hiçbir güç engelleyemez."



Genelgeye lüzum yok

YÖK'ün "başörtülü öğrenci dersten atılmayacak" diye bir yazı yazmak zorunda kalmasını eleştiren "Bazı rektörlerin yasaktan yana tavır almasını anlayamıyorum. Biz böyle bir yazıya, genelgeye ihtiyaç duymuyoruz. Kanun gayet net ve açık... Bugüne kadar uygulanan yasak keyfi, kanunsuz ve ideolojiktir. Başörtüsü yasağını gerektirecek hukuki bir düzenleme yok. Yasağı sürdüren rektörlere sormak hazım hangi kanunda bunu gerektirecek bir madde var" diye konuştu.



Duygu dünyam allak bullak oldu

İnanç, üniversite sınavında Türkiye 497. olmasına rağmen daha özgür olacağına inandığı için Muş Üniversitesi'ni seçen Rukiye Işık'ın akademik açılış töreninde yaptığı konuşmayla herkese, "Yasaklara karşı vicdanınızda muhasebenizi yapın" diye seslendiğini söyledi. Konuşmanın kendisini çok duygulandırdığını anlatan İnanç, "Boğazım düğümlendi yutkundum. Duygu dünyam allak bullak oldu. İki nedenden dolayı Rukiye'nin seslenişi beni etkiledi. Birincisi, öğrencilerin umutlarını bizlere bağlaması hakikaten onur verici. İkincisi misyonumuz ve görevimizin ağırlığı noktasında kendimizi ciddi biçimde gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlattı. Mazlumların, mağdurların haklarını tüketme şansımızın, lüksümüzün olmadığını bir kez daha tartışmak durumunda kaldık. Sorumlulukları noktasında, özellikle kendimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek bir tablo oluştu" diye konuştu.



Rektörün açıklaması bir itiraf

İnanç, eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün "başörtülüleri almayın" talimatını uygulayan bazı rektörlerin bugün özgürlükçü tavır takınmasını da eleştirdi.

İnanç şöyle konuştu:

"Bunun bir anlamı yok. Üniversitelerarası Kurul'un 28 Şubat dönemindeki başkanı Uludağ Üniversitesi Rektörü diyor ki, 'Biz bu öğrenciler hakkında soruşturma açmasaydık, bizimle ilgili soruşturma açılacaktı'. Ben, bırakın rektör olarak bir akademisyen olarak çok çirkin buluyorum bu değerlendirmeyi. Biz güya toplumu aydınlatan, onların ümidi olan insanlarız. Çünkü biz akademisyeniz. Ama bugün kalkmışsınız diyorsunuz ki, 'geçmişte bunu yapmasaydık, başımıza şunlar gelirdi.' Bu şunun itirafıdır: Biz binlerce öğrencimizi, eğitim haklarını, kanunsuz, hukuksuz, keyfi, ideolojik bir şekilde ellerinden aldık. En azından bu alanda kullanıldık."

