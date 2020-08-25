Nihat Hatipoğlu'nun oğlundan babası hakkında yapılan olumsuz yorumlara: Kininizle geberin

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'ne Rektör olarak atanan ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, henüz açıklanmayan bir rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedaviye alındı. Oğlu Osman Hatipoğlu, kişisel sosyal medya hesabı Twitter'da babası için yapılan bazı paylaşımlara tepki gösteri. Osman Hatipoğlu, "Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; "De ki: Kininizle geberin" dedi.

Hatipoğlu'nun dün resmi Facebook hesabından yapılan paylaşımda “Dostlar rahatsızım. Tedavi devam ediyor. Özel dua istiyorum bu akşam” ve “Ya şafi Hocamız tedavi görüyor. Duanızı rica ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşımın ardından Hatipoğlu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi.

Nihat Hatipoğlu'nun asistanı, Hatipoğlu'nun ciğerlerinde sıkıntı olduğunu ve tedavi gördüğünü açıkladı. Ancak asistanı hastalıkla ilgili detay vermedi.

TIKLAYIN - Koronavirüs'e yakalandığı iddia edilen Nihat Hatipoğlu'nun asistanından açıklama

Hatipoğlu'nun rahatsızlığının duyurulmasının ardından oğlu Osman Hatipoğlu ise tepki çeken bir paylaşımda bulundu. Osman Hatipoğlu, babası hakkında yapılan olumsuz yorumlara tepki gösterirken "Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; De ki: Kininizle geberin" ifadelerini kullandı.

Osman Hatipoğlu ne dedi?

Osman Hatipoğlu'nun sosyal medya hesabı Twitter'dan babasıyla ilgili gelen eleştirilere yönelik tepki gösterdiği paylaşımları şöyle:

"Yazık, hemde çok yazık. Nihat Hatipoğlu hasta olmuş diye bu kadar mı kin ve nefret oluştu kalbinizde? Sizlere değil kalbinize acıyorum. Düşünemiyor musunuz? Bu adamın evlatları, aileleri var ne halde olurlar diye? Allah kötü yorum yapanlara kendi düşündüğünü versin."

"Nihat Hatipoğlu benim babam! Ama siz kötü yorumlar yapanları gördükçe daha çok dua ediyorum ki çıkıp daha çok anlatsın Allah’ı ve Peygamber’i. Çünkü Nihat Hatipoğlu’na düşmanlık değil bu. Bu düşmanlığınız Allah’a ve Peygamber’inedir. Ne güzel diyor Allah; "De ki: Kininizle geberin"

"Nihat Hatipoğlu hasta oldu diye zil takıp oynayan kesimi görüyorum da insanlıktan nasibinizi alamamışsınız. Elhamdulillah ki babamla sizler aynı yerde olmayacaksınız. Biz Hz. Ali gibi, diken atana gül atmasını da biliriz. Rabbim “KALBİNİZİ” eğer varsa düzeltsin."

"Nihat Hatipoğlu’yla alakalı yani babamla alakalı güzel düşüncelerde bulunan herkese çok teşekkür ederiz. Rabbim herkesin kalbine göre versin ve veriyor da eminim.Kötü düşüncelerdeki insanlara 2 önceki tweet’imde belirttiğim gibi Allah’ın âyetiyle cevap veriyorum. Kininizle geberin."

"Kalpleriniz ne kadar kötü. Allah çok büyük ve adildir!"