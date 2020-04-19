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Medya

Nihat Hatipoğlu: Lüks, azgınlık, israf, bütün insanlığa çökmüş ahlaki virüstür, Koronavirüs ise insanlığa bir uyarıdır

19 Nisan 2020 07:36

Sabah Gazetesi yazarı ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu, Koronavirüs'ün bütün insanlığı bir uyarı olduğunu belirterek, "Lüks, şımarıklık, debdebe, azgınlık, israf, pahalılık takıntısı, kıskançlık, bitmeyen hırs, aç gözlülük. Bütün insanlığa çökmüş bir ahlaki virüstür. Güçlü zayıfı eziyor. Güçlü devletler mazlum halkları sömürüyor. Bir tarafta açlıktan ölen Afrikalı yavrular, ineklerle aynı birikintiden su içiyorlar. Diğer tarafta bir gecelik zevkine trilyonlar harcayan insanlar; Allah bundan razı olur mu? Bu önemli bir uyarı bence." ifadelerinde bulundu.

Nihat Hatipoğlu, gazetesiyle yaptığı söyleşide, yaklaşan Ramazan öncesinde uyarılarda bulunarak, "Bu Ramazan acizane kanaatim herkes kendi sofrasında otursun. Misafir çağırmayalım. Bilim adamlarının uyarılarını önemseyelim. Belki seyyar aşhaneler, ihtiyaçlı semtlere yemek servisi koyabilir, kurallar dahilinde. Sosyal medyada yemekleri paylaşmayın. Alamayanlar, gücü olmayanlar var." diye konuştu.

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