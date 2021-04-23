Nihat Hatipoğlu: Bilginizi ölçen bir yarışmada ödülü televizyon ya da sponsor veriyorsa haram değildir

İlahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, yarışma programlarından kazanılan para için "fetva"da bulundu.

Sabah gazetesindeki köşesinin "Soru-Cevap" kısmında, "Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?" sorusunu cevaplandıran Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur.