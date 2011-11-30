Nihat Doğanlar, Murat Bardakçı ile program yapacakmış



T24 - Çağnur Öztürk



Nihat Doğan, dün akşam Fatih Altaylı’nın Teke Tek programındaydı. Ve programın sonunda öğreniyoruz ki Murat Bardakçı, Doğan’a Tarihin Arka Odası için teklifte bulunmuş.



İnanmak istemiyorum ama teklif gayet ciddi, yani durum vahim. Nihat Doğan, Pelin Batu’ya da kinayede bulunuyor; "Ne güzel işte. En azından Pelin gibi uyumayız abi. Kedi filan sevmem en azından" …





Zaten reytingin ihtiyaç duduğu şey de Pelin Batu’nun naifliği değil, ne zamanki bağırırsınız âla, dün reytingin aritmetiğinde vermiştim. Hani Şahan Gökbakar’ın TV8’deyken bir karakteri vardı; bakıyordu reytingler düşüyor bir bağırıp elini masaya vuruyordu tamam.





Dün reytingin aritmetiğinde vermiştim, bağırarak konuşmak da formülün olmazlarından. (ülkedeki reytingin ve sisteminin vehametinden çok bahsettim)





Anlaşılan o ki, Nihat Doğan’ın dizi, reklam projeleri iptal olsa da canlı programların istediği konu ve konuk profili için reyting arttırıcı Nihat Doğanlar ideal.



Ahmet’in sesini duyalım http://www.youtube.com/watch?v=vNOZjGSY2fQ



Vanlı Ahmet’i Show Haber’de izledim tanıdım ve içim acıdı. O hayal kırıklıklarının içinde Nasreddin Hoca kitaplarına üzülüyordu, okumak istiyorum diyordu. Siyaset Meydanı’nda Öğretmenler Günü özel yayınında öğretmeni bahsetti onun zekasından, hayatımda gördüğüm en zeki çocuk dedi.



Ahmet doktor olmak istiyorum, annemi babamı korumak istiyorum diyor. Zekası, gözleri pırıl pırıl…Ahmet’in sesine kulak verelim, Ahmetler okusun… Evim Evindir Van projesinin mimarı Ahmet Tezcan’a ilettim, anlattım durumu, ilgileneceğim dedi.



Ahmet Tezcan gibi güzel yürekli insanlar Ahmetlerin sesine kulak veriyor işte…

Umarım ki iyi şeyler olacak.







2012 Keşanlı Ali Yılı



Çağan Irmak’ın çektiği, başrollerinde Belçim Bilgin ve Nejat İşler’in olduğu Keşanlı Ali Destanı dizisi Kanal D ekranında başlayacak. Ancak belirlenen tarih teknik bir nedenden ötürü ertelendi diye açıklandı. Bir yandan da ilginç bir tesadüf hem tiyatro oyunu hem dizi eş zamanlı olacak. Sadri Alışık Tiyatrosu’nun sahnelediği, Ahmet Mümtaz Taylan'ın yönettiği oyunda; Yavuz Bingöl, Songül Öden, Kerem Alışık başrolleri paylaşıyor.



Keşanlı Ali Destanı deyince akla Gülriz Sururi ve Engin Cezzar gelir. Yeni oyunda da bir saygı duruşu niteliğinde onların oyandığı oyunun görüntüleri projeksiyonla yansıtılıyor.



Sinemada ise başrollerinde Fikret Hakan ve Fatma Girik’in olduğu Keşanlı Ali Destanı filmini ise 1964 yılında Atıf Yılmaz çekmiştir.



Hem tiyatro oyunu hem de dizisi için ciddi prodüksiyonlar yapıldığı ortada. Dizi ise kesin tutacaktır gözüyle bakıyorum, Kanal D ciddi bir promosyon çalışmasında, Taksim Tramvayı’nı Keşanlı Ali afişi ile donatmaları da başarılı.



Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde okurken, Seyide Parsa hocamız hep Çağan Irmak’tan bahsederdi, biz de ilgiyle merakla dinlerdik o dönemde Asmalı Konak ile büyük başarılara imza atıyordu. Çağan Irmak’la aynı fakülteden mezun olmak çok güzel. Çağan Irmak’ın televizyonda da iş yapma tercihi bence televizyona da verdiği önemden, televizyonculuktan da anlıyor ve tvye kalite getiriyor. Eminim ki yine başarılı olacaktır. Daha önce dediğim gibi 2012’nin de en çok konuşulan isimlerinden olacaktır.







