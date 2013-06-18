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Nihat Doğan'dan Melih Gökçek'e: 30 dakikada siyasi hayatınızı bitirmezsem namerdim

Canlı yayında tweet tartışması yaşayan Melih Gökçek ile Nihat Doğan yine karşı karşıya geldi

18 Haziran 2013 01:44

Melih Gökçek ile Nihat Doğan arasında canlı yayında başlayan tartışma bugün Nihat Doğan'ın attığı bir tweet ile yeniden alevlendi. Doğan bugün attığı tweet'le Melih Gökçek'e oğlunun kanalında düello teklif etti ve Gökçek'e "30 dakikada da siyasi hayatınızı bitirmezsem namerdim." dedi.

İşte Doğan'ın attığı o tweet:

Melih Gökçek canlı yayında Nihat Doğan'ın bir tweet'ini eleştirince programa Nihat Doğan telefonlu katılmış ve Melih Gökçek'e "Başkanım bu kamu mallarına sahip çıktığınız kadar bu halka da sahip çıkın. Lütfen bir orta yol bulun.' ifadelerini kullanmıştı. Melih Gökçek ise Nihat Doğan'a "Bilmediğin konularda bir daha tweet atma." demişti.

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