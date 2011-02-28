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Nihat Doğan Türk koyununu alnından öptü!

Önceki gün Ziraat Odası'nın basın toplantısına katılan Doğan hayvancılığa destek çağrısı yaptı.

28 Şubat 2011 02:00

T24 - Önceki gün Ziraat Odası'nın basın toplantısına katılan Doğan hayvancılığa destek çağrısı yaptı.

Türk koyununu alnından öptü!
'Benim ülkemin koyunu bile Avrupa'nın koyunundan farklı bakıyor' sözleri olay olan türkücü Nihat Doğan, Başakşehir Ziraat Odası'nın düzenlediği basın toplantısına katıldı. Bir yanına Türk, bir yanına ithal koyun alıp poz veren sanatçı, hayvancılığa destek verilmesi gerektiğini vurguladı. Ayağı kayan ithal koyun yere düşünce, "Gördünüz ayakta bile duramıyor" diyen Doğan, Türk koyununu alnından öptü.

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