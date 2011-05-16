Nihat Doğan Survivor'a borçları için katılmış

T24 - Nihat Doğan’ın, Survivor’a 500 bin TL’lik ödülü kazanıp bankadan aldığı kredi borcunu ödemek için katıldığı ortaya çıktı. Bankaların Doğan’a kefil olan eski sevgilisi Seda Sayan’ı aradığı öğrenildi.

Survivor'ın olay adamı Nihat Doğan'ın yüklü banka borçları olduğu iddia edildi. Habertürk'te yer alan habere göre, Nihat Doğan'a sevgili oldukları dönemde kefil olan Seda Sayan, bankalardan gelen telefonlar nedeniyle çıldırmanın eşiğinde.



Doğan, bölüm başına ücret alıyor

Özlü sözleri ve Pascal Nouma’yla kavgasıyla Survivor Ünlüler-Gönüllüler’e damga vuran Doğan’ın çeşitli bankalardan aldığı kredileri ödemekte güçlük çektiği, yapımcı Acun Medya’dan bölüm başına aldığı ücretin yanı sıra büyük ödül olan 500 bin lirayı da kazanıp borçlarını kapatmayı düşündüğü iddia edildi.



"Benim Nihat Doğan'la ilgim yok!"

Nihat Doğan, adada ödülü kazanmak için ter dökerken kredi aldığı bankalarında borçlar nedeniyle eski sevgilisi Seda Sayan'ı aradığı öğrenildi. Kredi alırken Doğan'a kefil olan Sayan, telefonlar karşısında şoke olup bankacılara kızdı. Ünlü sanatçının, "Benim Nihat Doğan'la da onun borçlarıyla da bir ilgim yok!" dediği iddia edildi. Dostları Seda Sayan'ın, Nihat Doğan'ın borçları yüzünden gelen telefonlara kızgın olduğunu söylüyor.

Nihat elini çatlattı!

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de önceki akşam yarışmacılar yemek ödülü için penaltı attı. Taner'in takımı penaltıları gole çevirip yemeği kazanırken, Nihat Doğan bileğini çatlattı. Doğan'ın eline ilk müdahaleyi yapan doktorlar, bandaj yapıp bir süre kımıldamamasını söyledi.



"Ah anneciğim..."

Adadaki penaltı atışları sırasında kolunu çatlatan Nihat Doğan, dün annesi ile telefon konuşması yaptı. Annesinin sesini duyunca ağlamaya başlayan Nihat'ı, annesi, "Kurban olsun anen sana, canını yesin Nihatcığım" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Nihat Doğan'ın annesi "yemek vermiyorlar orda... Devamlı açsın" deyince Nihat doğan, "Ne yapalım anne, yapacak bir şey yok... Özlüyorum senin yemeklerini" yanıtını verdi.

Günlerdir annesi ile konuşmak için beklediğini söyleyen Nihat Doğan, "Hiç bana göre değil, ülkeden ayrılmak, bayraktan kopmak, ezan seslerinden ayrılmak, annemden ayrılmak" diyerek uzun süre ağladı.



