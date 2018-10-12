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Nihat Doğan soruşturmasında takipsizlik

Savcılık, kızların ailesinin şikâyetinden vazgeçmesi nedeniyle Nihat Doğan hakkındaki soruşturmaya takipsizlik kararı verdi

12 Ekim 2018 20:22

Türkücü Nihat Doğan hakkında 11 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin babasının şikâyeti üzerine "iki kız çocuğunu alıkoyduğu" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmaya kızların ailesinin şikâyetini çekmesi sonrası takipsizlik kararı verildi.

Ailenin ve çocukların ifadesini alan savcılığın, Nihat Doğan hakkındaki şikayetlerden vazgeçilmesi üzerine takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. İki kız çocuğunun ailesi, Nihat Doğan'ın çocuklara harçlık vererek evine çağırdığını ve kızlarına 45 dakikadan fazla ulaşamadıklarını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Şikayeti üzerine polis merkezinde ifade veren Nihat Doğan ise iddiaları reddetmişti. 

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