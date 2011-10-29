Nihat Doğan serbest bırakıldı, İzzet Yıldızhan adliyeye sevk edildi

T24 - Şarkıcılar Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan, otele çağırdıkları iki kadını darp ettikleri gerekçesiyle Ahlak Büro Ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğan'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, Yıldızhan'ın, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.







Nihat Doğan ve İzzet Yıldızhan, otele çağırdıkları iki kadını darp ettikleri gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.

Kadınların şikâyeti üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Ekipleri otele geldi. Polis tarafından gözaltına alınan sanatçıların halen Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alındığı öğrenildi.

Nihat Doğan'ın ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı, kadınların kendilerini dövdüğünü ileri sürerek şikayetlerinde ısrar ettiği İzzet Yıldızhan'ın ise işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.