Nihat Doğan Şahan Gökbakar'a destek verdi

Nihat Doğan, dünkü 1 Mayıs kutlamalarında çıkan olaylarla ilgili de twitter ’dan yorum yaptı.

Mesajına Kürtçe ve Türkçe 'BIJI YEK GULAN....Yaşasın 1 Mayıs' diye başlayan Doğan, polisin müdahale ettiği grupları eleştirdi. Doğan twitter hesabından 'Taksim meydanında 1977 1 Mayıs’ının hortlağını arayanlar şunu bilmeli ki O ruha bu millet fatihadını okumuş helvasını dağıtmış kabre gömmüştür. 1977 de onlarca masum insanımızın katledildiği öldürüldüğü Taksim meydani, bayram yapılacak yer değil ağıt yakılacak yerdir. Biraz edep lütfen' dedi.

Radikal Gazetesi'nin haberine göre, Doğan, gösterilerde polisle çatışan grupları eleştiren Şahan Gökbakar'a tavsiyelerde de bulundu:

'Bu ülkede birliği beraberliği kardeşliği Hakkı ve halkın menfaatine olan ne varsa küfür etmezsen 2 dk da ajdara çevirirler adamı. Ülkede Büyük sanatçı aydın entelektüel olmanın sırrı: Ateist, komünist, laik, Kemalist olup Allah türbana 2 okkalı küfürden geçer. Twitterıda gözünde fazla büyütme iktidarını kaybetmiş azınlıklar öcünü burada alıyor ama unutma onlar artık sadece çok azlar :))) Twitter yalan sokak gerçektir. Bugün doğruları sana edilen küfür ve hakaretlere rağmen söylemen senin adam gibi adam oluşundandır' dedi.