Nihat Doğan Venezuela'dan sonra Diyarbakır'da

Diyarbakır’daki Nevruz kutlamalarına Türkiye ve dünya basınından pek çok gazetecinin yanı sıra ünlü isimler de katıldı.

Çözüm sürecinde önemli bir adım olarak görülen "barış mesajı"nın duyurulduğu tören bu açıdan da büyük ilgi gördü.

Kutlamaların en ilginç isimlerinden biri de şarkıcı Nihat Doğan olacak. Geçtiğimiz haftalarda, Hugo Chavez’in cenaze töreni için Venezuella’ya giden Doğan, bu sabah da Nevruz kutlamaları için Diyarbakır’a gittiğini twitter'dan duyurdu.

İşte Nihat Doğan’ın twitter’dan verdiği barış mesajları:

"Bugun Amed'e buyuk bir heyecanla Newroz'a degil barisa kosuyormusuz gibi bir his var icimde.unutmayalim ki Baris birlestirir savas boler.

Newroza karsi Facede orgutlenenleri bilisim suclari polisi yakinen takip etmekte.Gaza gelip oyuna gelip,kodeste bulmayin kendinizi uyariyorm

İc savas cikarma noktasinda provokasyon yapip kitleleri harekete gecirenlerin cezasinin muebbet hapis oldugunu hatirlatmak isterim.uyariyorm

Ve ucaga biniyor,Baris icin Amed'e ucuyoruz"