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Nihat Doğan: Aynanın karşısına geçip kendi kendime konuşuyorum…

"Siz kafayı yemişsiniz, farkında mısınız?"

24 Ağustos 2016 00:44

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programında yorumculuk yapan Nihat Doğan, canlı yayında, "Aynanın karşısında kendi kedime konuşuyorum. Kaderle konuşuyorum. Hayatla konuşuyorum" dedi.

Stüdyoda herkesi şaşkına çeviren Nihat Doğan, "O kadar dost bildiğimiz insanlar düşman çıkınca, 'En iyi dost kendimim' dedim. Ben de kendi kendime konuşuyorum. Kaderle, hayatla ilgili konuşuyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine programın diğer yorumcusunun, "Siz kafayı yemişsiniz, farkında mısınız?" şeklindeki sözleri dikkati çekti.

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