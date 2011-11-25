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Nihat Doğan: Allah da kendine 'biz' diyor

Şovmen Okan Bayülgen, önceki gün programına son günlerin en çok konuşulan isimleri Nihat Doğan ve Doğuş'u konuk etti. Doğan ve Doğuş, ilginç açıklamalar yapt

25 Kasım 2011 02:00


T24 - Şovmen Okan Bayülgen, önceki gün programına son günlerin en çok konuşulan isimleri Nihat Doğan ve Doğuş'u konuk etti. Doğan ve Doğuş, ilginç açıklamalar yaptı.

 
Habertürk'te yer alan habere göre, Okan Bayülgen'in, TV8'deki 'Kral Çıplak' adlı programının konukları son günlerin iki popüler ismi Nihat Doğan ve Doğuş oldu. Programa önce Nihat Doğan çıktı. Doğan, kendine has söylemleriyle programa damga vurdu. İzleyicilerin de konuk olup soru sorduğu programda, bir izleyicinin "Niye kendinizden 'biz' diye bahsediyorsunuz?" sorusuna "Allah da kendinden 'biz' diye bahsediyor" diye cevap verdi.


Kendini eleştirenlere "Davulun gürültüsü içinin boşluğundandır. Sevgili Okan sıfır birden büyük olabilir mi" diyen Doğan, Twitter'daki hesabından ilk tivitini de programda attı: İtler istiyor diye atlar ölmez


Lucescu'nun Galatasaray'ın başındayken söylediği "Atlar istedi diye köpekler ölmez" adlı Rumen atasözünü yazan Doğan'ın ikinci tiviti de şu oldu: "Konuşan bir çoban susan bir alimden çok daha hayırlıdır, ahlaklıdır."



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