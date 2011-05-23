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Nihat Doğan adayı karıştırdı!

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Nihat Doğan'ın Tefik'i koruma altına alması, ortalığı karıştırdı.

23 Mayıs 2011 03:00

T24 - Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan Nihat Doğan'ın Tefik'i koruma altına alması, ortalığı karıştırdı.

Survivor’da en merak edilen konsey gecelerinden biri gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu kazanan Nihat Doğan yakın arkadaşı Tefik’i koruma altına aldı. Ada konseyindeki oylamada ise elenecek isim olarak Özge Ulusoy çıktı.

Bunun üzerine Özge, daha önce karar aldıklarını belirterek halk oylamasına yakın arkadaşı Ebru Destan’la gitmek istediğini açıkladı. Bu durum adadaki yarışmacılar kadar ekran başındakileri de şaşırttı. Eleme ise yarın akşam gerçekleşecek.


Memleketten ödül geldi

Survivor Ünlüler-Gönüllüler'de heyecan önceki gün doruğa çıktı. Sürpriz yapıp yarışmacıların ailelerini adaya getiren Acun Ilıcalı, oynanan zorlu oyun sonrasında dört yarışmacıya adaya gelen aile fertleriyle bir gün geçirme fırsatı verdi.

Ödülü kazanmak için var güçleriyle mücadele eden yarışmacılardan Derya Büyükuncu ve Taçmin oyunu kazanmayı bildi. Büyükuncu sayesinde Taner, Taçmin sayesinde de Özge Ulusoy ödülden yararlanan diğer yarışmacılar oldu.


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