Nihal Olçok, Başak Demirtaş’ın videosunu paylaştı: Hukuk ve adalet, bu iki unsura herkesin bir gün ihtiyacı olur

15 Temmuz'daki darbe girişiminde eski eşi Erol Olçok'u ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'u kaybeden Gelecek Partisi Kurucu Üyesi Nihal Olçok , eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın videosunu, "Hukuk ve adalet, bu iki unsura herkesin bir gün ihtiyacı olur" notuyla paylaştı.

Nİhal Olçok Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hukuk ve adalet … bu iki unsura herkesin birgün ihtiyacı olur. Ölüm hak ama bir anne ve iki kızı ne için ayrı kaldıklarını bile tam olarak bilmedikleri bir süreçten geçiyor. Allah sana yardım etsin" ifadesini kullandı.