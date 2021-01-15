Nihal Bengisu Karaca'nın kovulduğunu söylediği Metiner'den Star yönetimine: Bu elemanın yalanını yüzünü çarpmazsanız hakkımı helal etmem

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Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca ile eski Star gazetesi yazarı ve AKP milletvekili Mehmet Metiner arasında tartışma sürüyor.

Sosyal medya üzerinden yürüyen tartışmada gazeteci Nihal Bengisu Karaca, Mehmet Metiner'in kendisi için söylediği “Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence'' sözlerine dün sert yanıt vererek ""tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca" dedi.

Karacanın bu sözlerine yanıt veren Metiner “DHKP-C militanı” C. Kaftancıoğlu’nu bir de baktım herkesten çok savunuyor, Cumhurbaşkanımızın da bu diline ve siyasetine sert eleştiride bulunuyor. Bunun üzerine “Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence.” şeklinde kısa bir tivit attım. Hepsi bu. Ben zihni/siyasi duruş eleştirisi yaparken o eski ablanın FETÖ yöntemi ve ağzıyla bana saldırması asla tesadüfi değildir. ELEMAN GÖREVİNİ YAPIYOR" diye yazdı.

Metiner, Nihal Bengisu Karaca'nın "Bu tetikçi zata tavsiyem ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da Kasım ayının başında kovulduğunu anlatması" sözlerine de cevap verdi.

Star yönetimine çağrıda bulunan Metiner "Star yönetimi bu elemanın yalanını yüzüne çarpmazsa asla hakkımı helal etmem, biline!" dedi.

Ne olmuştu?

Kasım ayında Mehmet Metiner, son yazısının Star gazetesinde yayımlanmaması üzerine “Bundan sonra güncel gelişmeleri daha sık ve anlık yazılarla bu şekilde paylaşmayı uygun gördüm” demişti.

Metiner aralık ayında da "Gördüğüm lüzum üzerine Star gazetesinde yazmama kararı aldım. İki haftadır yazımın çıkmaması üzerine merak eden dostlarıma bildirmek isterim ki bu tamamen benim şahsi kararımla olan bir şey. Star gazetemize başarılar dilerim” ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN: Nihal Bengisu Karaca'dan Mehmet Metiner'e: Tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca