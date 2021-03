Nihal Bengisu Karaca'dan Mehmet Metiner'e: Tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca

Gazeteci Nihal Bengisu Karaca bir dönem AKP'den milletvekili olan Mehmet Metiner'in 8 Ocak'ta, kendisi için söylediği "Nihal Bengisu Karaca varken Canan Kaftancıoğlu susmalı bence" sözlerine sert yanıt verdi.

Nihal Bengisu Karaca Twitter hesabından "Küçük bir tetikçi için küçük bir not; kamuoyuna duyurulur" başlığı ile verdiği yanıtta Metiner'in "tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca" dedi.

HaberTürk yazarı Karaca şöyle dedi:

"Geçenlerde iktidar adına her rezalete imza atabileceğini kanıtlamış ama iktidar nezdinde de hiç itibarı kalmamış, kendi kendine gelin güvey olan bir zat, sık sık 'terörist' suçlamalarıyla gündeme gelen Canan Kaftancıoğlu ile beni kıyaslayan , Kaftancıoğlu ile aynı çizgide olduğumu ima eden bir paylaşım yapmış. Geç fark ettim doğrusu. Önemsenecek bir durumda değil. Ama böyle bir 'trend' olduğu için takipçilerimi uyarma gereği duydum. Arkadaşlar, kanmayınız, bir zamanların ideolog titriyle ortalarda dolanan bu sözde kanat önderinin yaptığı şeyi yapmasının tek bir nedeni var: Benim üzerimden iktidar partisine mesaj yollamak, bakın hiçbir sınırım , adalet, ahlak hatta akıl kriterim yoktur her şekilde herkese saldırabilirim demek. Tetikçilik hizmetini daha iyi koşullarda sürdürmek için kadro başvurusunu güncelliyor aklınca. Aslında bu zatın yaptığı ve İslami camiada herkesin bildiği korkunç şeyleri burada tek tek sıralamak da var ama değmez. Bu tetikçi zata tavsiyem ipe sapa gelmez algı operasyonları yapacağına kendi itibarsız algısıyla uğraşması ve önce şu an iktidar medyasının yeni merkezi olan TürkMedya grubundan neden tam da Kasım ayının başında kovulduğunu anlatması."

Kasım ayında Mehmet Metiner, son yazısının Star gazetesinde yayımlanmaması üzerine “Bundan sonra güncel gelişmeleri daha sık ve anlık yazılarla bu şekilde paylaşmayı uygun gördüm” demişti.

Metiner de aralık ayında da "Gördüğüm lüzum üzerine Star gazetesinde yazmama kararı aldım. İki haftadır yazımın çıkmaması üzerine merak eden dostlarıma bildirmek isterim ki bu tamamen benim şahsi kararımla olan bir şey. Star gazetemize başarılar dilerim” ifadelerini kullanmıştı.