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Niğde'ye şehit acısı düştü

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz şehit oldu

03 Şubat 2018 22:55

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- HAKKARİ\'nin Çukurca ilçesinde Güven Dağı\'nda PKK\'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz şehit oldu.
1 Şubat\'ta Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde PKK\'lı teröristlerce üs bölgesine sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve Hakkari Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Piyadeli Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, şehit oldu. Bekar olan şehidin cenazesi yarın düzenlenecek törenin ardından Niğde’nin Çamardı İlçesi\'ne bağlı Beyaz Kışlakçı köyünden defnedileceği öğrenildi.

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