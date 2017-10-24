Niğde'nin yeni belediye başkanı belli oldu

AKP'li Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan’ın görevinden istifa etmesinin ardından bugün yapılan seçimde AKP’nin adayı Rıfat Özkan, 31 meclis üyesinin 26’ sının oyunu alarak yeni başkan seçildi.

Akdoğan, 18 Ekim tarihinde, istifa ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine 16 AK Parti’li, 10 MHP’li ve 5 CHP’li üyesi bulunan Niğde Belediye Meclisi yeni başkanını seçmek için bugün 824 Ekim 2017) toplandı. Mecliste CHP, aday olarak Fatih Doğan’ı çıkarırken, AK Parti Rıfat Özkan’ı aday gösterdi. Yapılan ilk tur oylamada MHP’li meclis üyelerinin de desteklediği Özkan 26 oy alarak yeni başkan seçildi. CHP’nin adayı ise Doğan ise 5 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlığını yürüttüğü AKP'ye yönelttiği "metal yorgunluğu" eleştirileri sonrası il ve ilçe teşkilatları ile belediyelerde çok sayıda kişi istifa etmişti. Araların'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de bulunduğu bir dizi ismi istifayla anılmaya başlanmıştı. Adı istifayla anılan belediye başkanlarından biri de Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan'dı. Akdoğan, 18 Ekim tarihinde, "8.5 yıldır yürüttüğüm belediye başkanlığı görevimden başım dik, alnım açık olarak ayrılıyorum" diyen Akdoğan, "Bu görev bana tevdii edilirken nasıl heyecanlandıysak, bugün de aynı heyecan ile görevimden ayrılıyorum" diyerek görevinden istifa etmişti.

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