Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alınırken 350 kök kenevir, 530 kök haşhaş bitkisi ile 3 kilo 435 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.A. ile ismi açıklanmayan bir kadını otomobilde gözaltına aldı.



Otomobil'de şüphelinin evinde yapılan aramada 1 tabanca, 8 mermi, 3.85 gram metanfetamin, 350 kök keneviri, 530 kök haşhaş bitkisi, 3 kilo 435 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorguya alındı.