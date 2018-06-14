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Niğde'de sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

14 Haziran 2018 00:23

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'nin Çamardı ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Yollar, meyve ağaçları ve ekili araziler ise zarar gördü.
Çamardı ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı, yollarda bozukluklar meydana geldi.  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve belediye ekipleri, ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
AFAD ekipleri, zarar tespit çalışması yaptı.

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