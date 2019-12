Niğde'de iki araç çarpıştı:7 ölü

T24 - Niğde’nin Bor İlçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında kafa kafaya çarpışan LPG’li iki otomobil yandı, her iki araçta bulunan 7 kişi yanarak can verdi.



Kaza saat 18.00’de Konya’nın Ereğli İlçesi’ne bağlı Zengen Beldesi ile Niğde’nin Bor İlçesi arasında yağıştan kayganlaşan yolda meydana geldi. Mesut Baykal yönetimindeki otomobil, Bor’dan ilçeye bağlı Kızılca Beldesi yönüne giderken, karşı yönden gelen Uğur Şenkul’un kullandığı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.



Kazada, her ikisi de LPG’li olan otomobiller çarpışmanın ardından alev alarak yanmaya başladı. Kazada, sürücüler Mesut Baykal ve Uğur Şenkul ile otomobillerdeki Mehmet Atalan, Mazlum Atalan, Mesut Atalan, Arif Akkurt ve Taner Kızılboğa yanarak can verdi.



Kazanın hemen ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak, tamamen yanıp, demir yığınına dönüşen otomobillerden kurtulan olmadı. Ölenlerin 2’si araç dışında, diğerleri ise otomobillerden çıkamayarak araç içinde can verdi. Yandıkları için tanınmayacak hale gelen cesetlerin kimlikleri, plaka kayıtlarından yola çıkılarak ulaşılan yakınlarının verdiği bilgiler doğrultusunda saptanabildi. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı.



Soruşturma sürerken, ölenlerin kesin kimlik tespitinin yapılması için otopsiye karar verildi. Bölgede çiftçilik yaptıkları belirtilen ölenlerin yakınları kazayı duyunca geldikleri olay yerinde sinir krizi geçirip ağıt yaktı.