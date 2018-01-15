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Niğde'de FETÖ'nün askeriye mahkem imamı tutuklandı

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeriyedeki 'mahrem imam'ı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M

15 Ocak 2018 19:06

NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgütün askeriyedeki \'mahrem imam\'ı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.T., tutuklandı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyeti Terörle  Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen M.T. gözaltına alındı. Örgütün askeri yapılanmasında \'mahrem imam\' olduğu iddia edilen M.T., sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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