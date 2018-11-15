T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan zehirlendi

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı

15 Kasım 2018 13:43

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Merkeze bağlı Yaylayolu köyünde sobadan zehirlendiklerini belirten aile, 112\'yi arayarak yardım istedi. Bunu üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Mesut Kıran (67) ve Meryem Kıran (63) ile Pınar Akçay (17) ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali KADINİĞDE DHA NİĞDEdeMerkezeYaylayoluBunuKıran 67KıranPınar Akçay 17NiğdeHalisdemir EğitimAraştırma HastanesiTedavi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24