Niğde'de atama skandalı

Niğde'de eski Bağ-Kur İl Müdürü Kamil Şahinoğlu, mahkeme kararıyla, lağvedilen kuruma yeniden müdür olarak atandı.



Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Bağ-Kur ve Emekli Sandığı, yeni yasal düzenlemeye göre şubat ayında lağvedilerek, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) adı altında toplandı.



Niğde'de SGK İl Müdürlüğü görevine, eski SSK İl Müdürü Enver Özbek vekaleten atandı. Bağ-Kur İl Müdürü Kamil Şahinoğlu ise Ankara SGK İl Müdürlüğünde Sosyal Güvenlik Başkanlığı müşaviri olarak görevlendirildi.



Ankara'daki görevine başlayan Şahinoğlu, görevine iadesi talebiyle Ankara İdare Mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, bir süre sonra yürütmenin durdurulması kararı verdi. SGK Genel Müdürlüğü de mahkemenin kararına uymak için Şahinoğlu'nu yeniden Bağ-Kur İl Müdürlüğü görevine iade etti. Şahinoğlu, lağvedildiği için ortada olmayan bir kuruma müdür olarak atanmış oldu.



SGK Niğde İl Müdürlüğünde kendisine tahsis edilen odada çalışmalarını sürdüren Şahinoğlu, SGK'nın oluşturulmasından sonra benzer durumların başka illerde de görüldüğünü savundu.



Kıdemi daha fazla olduğu için SGK İl Müdürlüğü görevine kendisinin atanması gerektiği düşüncesiyle dava açtığını ifade eden Şahinoğlu, mahkemenin henüz yürütmeyi durdurma kararı verdiğini ve bu kararla SGK İl Müdürlüğüne vekaleten atanan Enver Özbek'in de SSK İl Müdürlüğü görevine iade edildiğini, bu unvanla tekrar SGK İl Müdürlüğüne görevlendirildiğini anlattı.



Mahkeme nihai kararını verene kadar bu şekilde bekleyeceklerini bildiren Şahinoğlu, olmayan bir kuruma müdür olarak atanması sorununun mahkemenin kararından sonra çözüleceğini söyledi. (A.A)

