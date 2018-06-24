T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde'de 2 seyyar seçim sandığında 27 engelli oyunu kullandı

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği seçimi kapsamında, 2 seyyar seçim sandığında 27 hasta ve yatağa bağlı engelli vatandaş evlerinde oylarını kullandı

24 Haziran 2018 14:48

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de Cumhurbaşkanlığı ve 27\'nci Dönem Milletvekilliği seçimi kapsamında, 2 seyyar seçim sandığında 27 hasta ve yatağa bağlı engelli vatandaş evlerinde oylarını kullandı.
Niğde\'de başvuruları önceden kabul edilen yatalak hasta seçmen, oylarını evlerinde kullandı. Sandığa gidemeyecek durumda olan 27 hasta için oluşturulan aralarında Sandık Kurul Başkanı ve üyeleri ile siyasi parti temsilcilerinin bulunduğu 2 ekip, hastaları evlerinde ziyaret etti. Evlerinde oy kullanan seçmenler, bu uygulamayla oy verebilmenin mutluluğunu yaşadı. Böbrek rahatsızlığı nedeniyle evden çıkamayan, seyyar sandık sayesinde oyunu kullanan Gülay Karayalın, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 yıldır yatalak hasta olduğunu söyledi. Diyabet hastalığı nedeniyle ayak parmakları kesilen ve gözleri görmeyen İstiklal Taşdelen de uygulamanın çok güzel olduğunu anlatarak, \"Ben oy kullanmaya gidemezdim. Böyle çok iyi oldu. Sağ olsunlar geldiler, oyumuzu kullandık. Şekerden dolayı ayak parmaklarım kesildi, diğer ayağım kırıldı. Şekerden dolayı gözlerim görmüyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdnanDHA NİĞDE CumhurbaşkanlığıDönem MilletvekilliğiNiğdeSandığaSandık Kurul BaşkanıEvlerindeBöbrekGülay KarayalınDiyabetTaşdelenBöyleSağFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24