T24 LogoT24 Logo
Gündem

Niğde'de 2 bin yıllık şarap testileri ele geçirildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE polisin yaptığı asayiş uygulamasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 5 şarap testisi ele geçirildi

06 Kasım 2018 15:32

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE polisin yaptığı asayiş uygulamasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 5 şarap testisi ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Niğde karayolunda uygulamada noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.Aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıyan, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 5 şarap testisi ele geçirildi. Sürücü R.B. gözaltına alınırken, testiler ise incelenmek üzere Niğde Müzesi\'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AdnanDHA NİĞDENiğde Emniyet Müdürlüğü KaçakçılıkOrganize Suçlarla MücadeleKayseri NiğdeAracınSürücüNiğde MüzesiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24