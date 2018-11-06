Niğde'de 2 bin yıllık şarap testileri ele geçirildi

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE polisin yaptığı asayiş uygulamasında 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 5 şarap testisi ele geçirildi.

Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri- Niğde karayolunda uygulamada noktasında şüphe üzerine durdukları bir araçta arama yaptı.Aracın bagajında tarihi eser niteliği taşıyan, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen 5 şarap testisi ele geçirildi. Sürücü R.B. gözaltına alınırken, testiler ise incelenmek üzere Niğde Müzesi\'ne teslim edildi.

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