Niğde’de 2 bin 500 yıllık Pers tapınağı bulundu

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt beldesi yakınlarındaki Kınık Höyük’te 2010’dan beri süren arkeolojik kazı çalışmalarında, 6000 yıl öncesine ait 13 metre yüksekliğindeki anıt sur duvarının ortaya çıkarılma çalışmaları sırasında 100 metrekarelik 4 odalı, içerisinde çeşitli hayvan heykelcikleri bulunan tapınağa rastlandı. Tapınağın 2500 yıllık olduğu ve Pers dönemine ait olduğu belirlendi.

Arkeofili’nin haberine göre, kazı başkanı ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lorenzo D’Alfonso şöyle konuştu:

“Orta Anadolu’da Pers dönemi tapınağı bulunmadı. Onun için bu çok önemli buluntu. Tapınakta çok eser bulduk. Bir parça riton bulduk. İran’a ait eser ama en önemlisi yerli eserler bulduk. Örneğin bütün olarak bir taş şahin heykeli bulduk. Yine inek, kuş figürleri bulduk. Bu eserler bir tapınak için normal ama Anadolu’da daha önce bulunmadı. Burada en önemli buluntu şahin heykeli çünkü tapınağın ortasında tüm heykel bulmak zor.”

İtalya Pavia Üniversitesi doktora öğrencisi Andrea Trameri de, 100 metrekare kazdıkları alanda 4 odalı yapı ortaya çıkardıklarını dile getirerek, “Bu tapınak diğer tapınaklara benzemiyor çünkü burada yerli bir gelenek var. Örneğin Yunan eski tapınaklarında sadece tanrı heykeli için büyük oda vardır ancak burada çok oda var. Kazı sırasında pişmiş topraktan özellikle, kuş ve öküzgillerden hayvan heykelcikleri ve insan biçimli saksılar gibi tapınma etkinlikleriyle bağlantılı bol malzeme bulunduğundan ilgimizi çekti.”