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Niğde'de 1 ton ücretsiz Maraş dondurması dağıtıldı

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen '2

06 Eylül 2018 20:40

Ali KADI/NİĞDE,(DHA)- KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediyesi\'nce düzenlenen \'2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali\' kapsamında dondurma TIR\'ı Niğde’de 1 ton ücretsiz dondurma dağıttı.
Ömer Halisdemir Meydanı’nda gerçekleşen etkinlikte 1 ton dondurma dağıtılırken ustaların yaptığı şovlar, beğeni topladı. Niğde Belediyesi’nin de katkıda bulunduğu etkinlikte Belediye Başkanı Rifat Özkan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, vatandaşlara dondurma ikram etti. Niğde Belediye Başkanı Rifat Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'ne etkinlikten dolayı teşekkür etti.

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