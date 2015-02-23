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Niğde Üniversitesi'nde öğrenci kavgası

Niğde Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan kavgada 2 öğrenci hafif yaralandı.

23 Şubat 2015 19:16

Niğde Üniversitesi Fen Edebiyet Fakültesi kantininde çıkan kavgaya müdahale eden polis, 4 öğrenciyi gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, Fen Edebiyat Fakültesi kantininde saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre karşıt görüşlü gruplardaki iki öğrenci, birbirilerine 'Sen neden bana bakıyorsun?' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya öğrencilerin arkadaşlarının da katılması üzerine, üniversiteye çok sayıda polis sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle sona eren kavgada öğrencilerden Mehmet Dinç ile Raşit Yatkın yaralandı. Ambulanslarla Niğde Devlet Hastanesi'ne götürülen öğrenciler, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kavganın ardından bir grup öğrenci yürüyüş yaparken, Niğde Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Görür de her iki gruptaki öğrencilerle konuşup kavgayı büyütmemeleri konusunda uyardı.

 

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