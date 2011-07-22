-NİĞDE EMNİYET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI NİĞDE (A.A) - 22.07.2011 - Niğde'de nisan ayından beri sürdürülen suç örgütü soruşturması kapsamında, Niğde Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak'ın gözaltına alındığı bildirildi. İl Emniyet Müdürü Yusuf Albayrak, ''çıkar amaçlı, silahlı suç örgütü kurmak ve üyesi olmak'' iddiasıyla savcılık talimatıyla emniyet müdürlüğünde gözaltına alındı. Albayrak'ın makamı ve evinde de arama başlatıldığı öğrenildi. Aynı soruşturma kapsamında ayrıca, Bor İlçe Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç'ın makamı ve evinde, eski Emniyet Müdür Yardımcısı Raşit Çavdar'ın Kuşadası'ndaki evinde, Niğde Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Arif Arı'nın işyeri ve evinde, ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası'nda arama yapılıyor. Emniyet Müdürü Albayrak'ın adliyeye sevk edileceği, ev ve makamlarında arama yapılan diğer görevlilerin şüpheli sıfatıyla ifade verecekleri belirtildi. -OLAYIN GEÇMİŞİ- Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Niğde'de suç örgütlerine yönelik olarak 13 Nisan'da ''Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, bu kapsamda tefecilik yapmak, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklamak, suç örgütüne yardım etmek amacıyla özel evrakta sahtecilik yapmak'' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan çok sayıdaki şüpheliden 15'i, tutuklanmıştı. Zanlıların ifadesinden yola çıkan Cumhuriyet Savcılığı, Niğde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesinde çalışan 3 polis hakkında, ''operasyonun gizliliğini ihlal ettikleri'' gerekçesiyle soruşturma açmıştı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan polisler hakkında idari soruşturma başlatan Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı, Adana Bölge Grup Başkanlığı'nda görevli başmüfettişler E.S. ve E.D.'yi Niğde'ye göndermiş, Polis başmüfettişleri de, ''Soruşturma sırasında delilleri kararttıkları'' iddiasıyla tutuklanmıştı. Aynı soruşturmanın kapsamında operasyonun bir sonraki dalgasında da Niğde Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir başkomiser de suç örgütü ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanmış, iki başmüfettiş ve bir başkomiser tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.