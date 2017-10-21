Niğde Belediyespor-Konya Anadolu Selçukspor: 1-0

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)
STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xxx), Özcan Genel (xxx), Tolga Dede (xxx)
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx)- Hakan Çevik (xxx), Volkan Özcan (xxx), Taner Yılmaz (xxx), Eren Tokat (xxx), Seçkin Getbay (xxx) (Dk.70 Uğur Ayhanx), Sefa Aksoy (xx), Cabir Coşar (xxx), Emre Öztürk (xxx) (Dk.66 Hasan xx), Ömer Yıldız (xxx), Oktay Pop (xxx) (Dk.60 Ali Akburç x)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit Atalay (xxx)- Özkan Taşdemur (xx), Sertan Yiyenoğlu (xx), Emre Can Atilla (xx), Seddar Karaman (xx) (Dk. 80 Alpay x), Mücahit Can Akçay (xx) (Dk. 64 Ayberk x), Onurcan Güler (xxx), İbrahim Ak (xx) (Dk. 84 Hasan Kuruçay), Ali Yaşar (xxx), Arif Demir (xxx), Alpay Koldaş (xxx)
GOLLER: Hakan Çevik (Dk.33) (Niğde Belediyespor)
SARI KARTLAR: Uğur Ayhan (Niğde Belediyespor), Sertan, Mücahit Akçay, Ali (Konya Anadolu Selçukluspor)
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup’ta Niğde Belediyespor, sahasında Konya Anadolu Selçukluspor’u Hakan Çevik’in attığı golle 1-0 yendi.
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