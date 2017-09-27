Niğde Belediyespor - Altay: 3-0

Ali KADI / NİĞDE, (DHA)
STAT: 5 Şubat
HAKEMLER: Murat Erdoğan (xxx),, Abdullah Uğur Sarı(xxx), Emin Barlas(xxx),
NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar(xxx)- Seçkin Getbay (xxx), Mehmet Gürkan Öztürk(xxx) (Dk. 60 Hasan (xx), Emre Öztürk(xxx), Hakan Çevik(xxx), Volkan Özcan(xxx), Sefa Aksoy(xxx), Oktay Pop(xxx)(Dk. 87 Uğur(xx), Ömer Yıldız(xxx), Taner Yılmaz(xxx), Volkan Geyik(xxx), Metin Uçar(xxx)
ALTAY: Serkan Sözmen (xx), Maksut Taşkıran(xx) (Dk. 68 Muharrem(x), Murat Uluç(xx), Ferhat Çulcuoğlu(xx), Necdet Kaba(xx), Egemen Gençalp(xx), İbrahim Öztürk(xx), Murat Türkkan(xx), Doğan Karakuş(xx) (Dk. 56 Ozan (x), İhsan Furkan Deniz(xx), Atakan Rıdvan Çankaya(xx)(Dk. 46 İbrahim Ferdi)
GOLLER: Dk. 30 - 33 Ömer Yıldız, Dk. 90 Seçkin Gentbay (Niğde Belediyespor),
SARI KARTLAR: Dk. 36 Sefa Aksoy, Dk. 48 Mehmet Gürkan, Dk. 68 Volkan Geyik, Dk. 73 Hasan, Dk. 80 Seçkin (Niğde Belediyespor), Dk. 55 Maksut, Dk. 90 Muharrem (Altay)
Spor Toto 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta Niğde Belediyespor, kendi evinde konuk ettiği Altay’ı 3-0 yendi.
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